Транзитные грузоперевозки между Азербайджаном и Туркменистаном значительно выросли - посол

БАКУ /Trend/ - Транзитные грузоперевозки между Азербайджаном и Туркменистаном за последние годы значительно выросли.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Туркменистане Гисмета Гезалова для журнала "Внешняя политика и дипломатия Туркменистана", издаваемого Министерством иностранных дел Туркменистана.

"За первые семь месяцев 2025 года объем транзитных перевозок составил 1,28 миллиона тонн - на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил посол. По его словам, основная доля перевозок, около 76%, осуществлена железнодорожным транспортом по маршруту Восток-Запад.

Г.Гезалов подчеркнул, что за последние семь лет товарооборот вырос втрое, достигнув в 2024 году 383 миллионов долларов. "Этот рост играет ключевую роль в укреплении двусторонних связей за счет расширения инвестиционного сотрудничества и успешной реализации совместных проектов", - добавил он.

"Экспортный потенциал Туркменистана, особенно в энергетическом секторе, дополняет развитую логистическую сеть Азербайджана, создавая взаимную выгоду", - подчеркнул посол. Он отметил, что сотрудничество в области энергетики, логистики и транспорта в последние годы приобрело стратегическое значение.

Дипломат также напомнил о состоявшемся в Баку 8-м заседании Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах в июле 2025 года. Гезалов отметил, что стороны договорились расширять сотрудничество по ряду направлений. "Соглашение определяет рамки для совместных инициатив в сфере энергетики, торговли, транспорта и логистики с целью содействия взаимному росту и укрепления региональной связности", - отметил он.

Посол также напомнил о трехстороннем саммите Азербайджан-Туркменистан-Турция, состоявшемся в 2022 году, в ходе которого были подписаны пять крупных соглашений в области энергетики и транспорта, обеспечивших структурированную основу для регионального сотрудничества. "Эти соглашения повышают эффективность энергетических и логистических связей, еще больше укрепляя партнерство между двумя прикаспийскими соседями и их региональными союзниками", - подчеркнул Гезалов.