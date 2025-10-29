Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Джейхун Байрамов обсудил с министром Королевства Оман региональную ситуацию (ФОТО)

Политика Материалы 29 октября 2025 10:44 (UTC +04:00)
БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром Королевства Оман Султаном бин Мухаммедом Аль Номани в рамках своего визита в Оман.

Как сообщает Trend, Джейхун Байрамов поделился этой информацией в своем аккаунте в социальной сети X.

"Был рад видеть министра Королевства Оман генерала Султана бин Мухаммеда Аль Номани. У нас состоялся плодотворный обмен мнениями по вопросам углубления отношений между Азербайджаном и Оманом, укрепления сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, туризма, образования и гуманитарной сфере. Мы подчеркнули важность укрепления нашего сотрудничества в рамках ООН, ОИС и Движения неприсоединения, а также расширения диалога и контактов на высоком уровне. Мы также обсудили текущую региональную ситуацию", - говорится в сообщении министра.

Джейхун Байрамов обсудил с министром Королевства Оман региональную ситуацию (ФОТО)
