ЕБРР поддерживает Азербайджан в разработке дорожной карты по водородной энергетике - Джавид Абдуллаев

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оказывает Азербайджану поддержку в разработке дорожной карты по водородной энергетике.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев, выступая на 13-м Международном Каспийском энергетическом форуме 2025 в Баку.

По его словам, ЕБРР активно сотрудничает с Азербайджаном в рамках подготовки дорожной карты по развитию водородной энергетики, которая станет основой для будущих проектов в этой сфере.

Он отметил, что банк уже оказывает финансовую и экспертную поддержку азербайджанской стороне, а процесс выбора международной консалтинговой компании для подготовки детального и ориентированного на реализацию документа вышел на финальную стадию.

“У нас уже есть шорт-лист международных консалтинговых компаний, и мы наблюдаем высокий интерес к этому проекту. Уверен, что результаты будут успешными”, - заявил Абдуллаев.

Он напомнил, что в ходе COP29 Азербайджан представил собственное видение развития водородной энергетики и стратегический документ, вызвавший широкий международный интерес.

По его словам, Азербайджан намерен использовать все преимущества своего геополитического положения, энергетического потенциала и ресурсного баланса для формирования устойчивого сектора водородной энергетики.