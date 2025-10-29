Между Азербайджаном и китайским Сианем может быть установлено прямое авиасообщение

БАКУ/Trend/ - Состоялся обмен мнениями о возможностях установления прямого авиасообщения между Азербайджаном и китайским Сианем, перспективах сотрудничества в области искусственного интеллекта, цифровизации и других областях.

Как передает Trend, об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем аккаунте в социальной сети X.

Он отметил, что обсуждения состоялись на встрече с мэром китайского города Сиань Йе Ниупингом.

«В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между нашими странами, в частности, провинцией Сиань и Азербайджаном в области железных дорог и транспорта в целом. С этой целью было принято решение о создании соответствующей рабочей группы», — говорится в публикации.

