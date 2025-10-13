Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Проведено координационное совещание по совместным учениям «Единство - 2025» (ФОТО)

Общество Материалы 13 октября 2025 20:25 (UTC +04:00)
Проведено координационное совещание по совместным учениям «Единство - 2025» (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
БАКУ /Trend/ - В Самаркандской области Узбекистана состоялось координационное совещание по совместным региональным учениям «Единство - 2025».

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Руководящий состав привлечённых к учениям контингентов из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана ознакомился с поставленными задачами.

Подразделения выполнили действия начального этапа региональных учений.

В рамках региональных учений «Единство - 2025» коммандос и расчёты БПЛА Азербайджана примут участие в выполнении 14 действий, предусмотренных в ходе 20 тактических эпизодов основного этапа учений.

