Проведено координационное совещание по совместным учениям «Единство - 2025» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Самаркандской области Узбекистана состоялось координационное совещание по совместным региональным учениям «Единство - 2025».

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Руководящий состав привлечённых к учениям контингентов из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана ознакомился с поставленными задачами.

Подразделения выполнили действия начального этапа региональных учений.

В рамках региональных учений «Единство - 2025» коммандос и расчёты БПЛА Азербайджана примут участие в выполнении 14 действий, предусмотренных в ходе 20 тактических эпизодов основного этапа учений.

