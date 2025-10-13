Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 13 октября 2025 10:11 (UTC +04:00)
В Баку проходит трехсторонняя встреча Азербайджан-Иран-Россия

Алиш Абдулла
БАКУ/Trend/ – В Баку проходит трёхсторонняя встреча между Азербайджаном, Ираном и Россией.

Как сообщает Trend, во встрече, проходящей под сопредседательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и министра дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Фарзаны Садег, принимают участие уполномоченные представители профильных ведомств трёх стран.

В ходе встречи ожидается обсуждение вопросов транспорта и логистики, энергетики и таможни.

Новость обновляется

