В Баку проходит трехсторонняя встреча Азербайджан-Иран-Россия

БАКУ/Trend/ – В Баку проходит трёхсторонняя встреча между Азербайджаном, Ираном и Россией.

Как сообщает Trend, во встрече, проходящей под сопредседательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и министра дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Фарзаны Садег, принимают участие уполномоченные представители профильных ведомств трёх стран.

В ходе встречи ожидается обсуждение вопросов транспорта и логистики, энергетики и таможни.

