За 9 месяцев объем грузоперевозок по коридору «Север-Юг» увеличился на 8,3% - Шахин Мустафаев

БАКУ/Trend/ - В контексте трёхсторонних отношений Азербайджан-Иран-Россия сотрудничество в области транспорта, энергетики и таможни имеет большое значение.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев в ходе выступления на трёхсторонней встрече с представителями Российской Федерации и Исламской Республики Иран.

Он отметил, что, говоря о наших транспортных связях, следует в первую очередь отметить важность международного транспортного коридора «Север-Юг». Этот коридор играет важную роль в развитии торгово-экономических отношений.

«За 9 месяцев текущего года объём грузоперевозок по данному коридору увеличился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Азербайджан, как единственная страна, имеющая сухопутную границу как с Ираном, так и с Россией, занимает стратегическое положение в западной части транспортного коридора «Север-Юг». Это географическое преимущество позволяет нашей стране играть важную роль в эффективном функционировании коридора и развитии транспортных связей в регионе.

Совместная деятельность наших стран направлена ​​на повышение эффективности и транзитных возможностей данного коридора», — подчеркнул он.

Ш. Мустафаев напомнил, что Бакинская декларация, подписанная по итогам трёхсторонней встречи в Баку в сентябре 2022 года, предусматривает увеличение объёма грузоперевозок по данному коридору до 15 миллионов тонн. В целях развития транспортного коридора «Север-Юг» за прошедший период между сторонами также был подписан ряд важных документов на двустороннем уровне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!