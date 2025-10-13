Состоится международный фестиваль STEAM Azerbaijan 2025

БАКУ /Trend/ - Международный фестиваль STEAM Azerbaijan (SAF 2025) пройдет в Бакинском Экспо-центре 17-19 ноября при поддержке министерства науки и образования и при организации проекта STEAM Azerbaijan.

Как сообщили Trend в министерстве, основной целью фестиваля является продвижение образования STEAM, развитие у учащихся навыков XXI века, выявление креативных студентов, а также стимулирование разработки инновационных решений и проектов для эффективного применения STEAM-подхода.

В этом году в рамках фестиваля STEAM Azerbaijan, который проводится уже в пятый раз, будут организованы 16 основных и 2 подкатегории соревнований. В номинациях представлены: «Инженеры будущего» (Engineers of Future), «Кинематография» (VidX:AI Motion Challenge), «Битва роботов» (VEX IQ/VEX Robotics Competition), «Мехатроника» (Mechatronics), «Гонки на лодках» (Boat Racing), «Возобновляемая энергия» (H2 Pro Grand Prix Pro), «Технологии беспилотников» (FlyTech), «Подводный мир» (Deep Dive), «Инновации и предпринимательство» (İnnovation and Enterpreneurship), «Робофутбол» (RoboSoccer), «Гибкий и быстрый» (Fast and Furious), «Спутниковые технологии» (CubeSat), «Компьютеризованное проектирование» (NextGen Creators), «Компьютеризованное производство» (Imagination to Reality), «Стратегическое и пространственное мышление» (RoboGames), «Игры роботов» (Submerged/RoboGames).

Всего зарегистрировалось более 5 тыс. участников. Из них 4791 – местные студенты, а 261 – участники из 26 зарубежных стран.

STEAM - это совместное преподавание по пяти основным направлениям. Так, модель обучения на основе STEAM основана на идее комплексного преподавания науки, технологий, инженерии, искусства и математики.

