Спикер парламента Азербайджана встретилась с председателем Сената Пакистана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках рабочего визита спикера Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибы Гафаровой в Исламскую Республику Пакистан состоялась её встреча с председателем Сената страны Сайедом Реза Гилани, сообщает во вторник Trend со ссылкой на парламент.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием отношений между двумя странами с опорой на принципы дружбы и братства.

Отмечалось, что встречные визиты лидеров стран сыграли важную роль в достижении нашими отношениями высокого уровня. Обратив внимание на особую роль парламентов в развитии этих отношений, спикеры высоко оценили сотрудничество законодательных органов на двусторонней основе и на различных площадках.

В ходе беседы проведение третьей трёхсторонней встречи спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана, и Турции было расценено как вклад в ещё большее расширение взаимоотношений, а также был проведён обмен мнениями о других вопросах, представляющих общий интерес.