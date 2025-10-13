Зангезурский коридор станет важным транспортным узлом в Евразии - спикер Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор станет важным транспортным узлом в Евразии.

Как сообщает Trend, об этом сказала сегодня спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе выступления на церемонии открытия третьей трехсторонней встречи спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции.

По ее словам, мир, безопасность и прогресс - факторы, напрямую связанные друг с другом.

"В нынешний период, когда мы отмечаем 5-ю годовщину 44-дневной Отечественной войны, Азербайджан в очередной раз подтверждает это своей деятельностью.

Подчеркнув, что в 2020 году Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, а в 2023 году - свой суверенитет, тем самым заложив основу на пути к миру, спикер Милли Меджлиса заявила, что сразу после войны именно победивший Азербайджан выступил с мирной инициативой, выдвинул основные принципы мира и проект мирного договора.

Сахиба Гафарова напомнила, что в результате двусторонних переговоров, состоявшихся в августе этого года в Вашингтоне при участии лидеров США, Азербайджана и Армении, министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали текст мирного договора. Было отмечено, что Президент Азербайджана и премьер-министр Армении подписали Совместную декларацию в присутствии президента США Дональда Трампа. Была подтверждена важность открытия региональных коммуникаций.

По словам спикера Сахибы Гафаровой, одним из главных результатов вашингтонской встречи стало открытие Зангезурского коридора, инициатива которого принадлежит Президенту Ильхаму Алиеву.

"Таким образом, с реализацией "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" Зангезурский коридор станет важным транспортным звеном в Евразии, служа сотрудничеству и прогрессу в нашем регионе.

Спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что все это - прежде всего результат мирной дипломатии Президента Ильхама Алиева, его упорной работы во имя безопасности, сотрудничества и прогресса.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!