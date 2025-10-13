Азербайджан и Туркменистан обменялись мнениями по развитию сотрудничества в сфере культуры

БАКУ /Trend/ - При организации министерства культуры Азербайджанской Республики 13-15 октября в стране проводятся Дни культуры Туркменистана.

Об этом сообщили Trend в министерстве культуры.

По этому случаю в Азербайджане находится делегация деятелей культуры и мастеров искусств братской страны во главе с заместителем министра культуры Туркменистана Нурсахетом Ширимовым.

13 октября в министерстве культуры состоялась встреча с делегацией Туркменистана.

Поприветствовавший гостей министр Адиль Керимли передал поздравления по случаю Дней культуры Туркменистана в Азербайджане.

На встрече состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества между двумя странами в области культуры.

