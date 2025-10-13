Механизм сотрудничества Азербайджан-Пакистан-Турция развился и укрепился – спикер

БАКУ /Trend/ - За прошедший период мы стали свидетелями последовательного развития и укрепления азербайджано-пакистано-турецкого трехстороннего механизма сотрудничества, формировавшегося в результате активной деятельности на уровне парламентов, министерств иностранных дел и обороны.

Как сообщает Trend, об этом сказала сегодня спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в ходе выступления на церемонии открытия третьей трехсторонней встречи спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции.

По словам спикера, трехсторонняя встреча президентов Азербайджана и Турции, премьер-министра Пакистана в Астане в июле 2024 года и, в частности, трехсторонний саммит, состоявшийся в мае этого года в освобожденном от оккупации азербайджанском городе Лачине подняли этот механизм на качественно новый уровень.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что эти встречи продемонстрировали волю сторон к дальнейшему укреплению единства и солидарности между братскими странами, а также к развитию трёхстороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортной, энергетической, оборонной, гуманитарной и других сферах. Она отметила, что состоявшаяся сегодня трехсторонняя встреча на уровне спикеров парламентов, вытекающая из этой общей воли, является проявлением решимости сторон усилить парламентскую поддержку сотрудничества братских стран.

Спикер выразила уверенность, что совместными усилиями парламентарии достигнут поставленных целей.

