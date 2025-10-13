Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
На Военно-медицинском факультете АМУ проводится курс в рамках программы НАТО

Общество Материалы 13 октября 2025 21:26 (UTC +04:00)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - На Военно-медицинском факультете Азербайджанского медицинского университета (АМУ) проходит первый модуль курса «Английский язык в медицинской области», проводимого в рамках программы НАТО «Расширение военного образования» (DEEP).

Об этом Trend сообщили в минобороны.

В ходе курса, проходящего при участии делегации программы DEEP из Болгарии, слушателям представляются брифинги по соответствующей тематике.

Основная цель мероприятия - повышение профессиональной подготовки участников с учётом международного опыта.

Курс продлится до 18 октября.

