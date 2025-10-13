На Военно-медицинском факультете АМУ проводится курс в рамках программы НАТО

БАКУ /Trend/ - На Военно-медицинском факультете Азербайджанского медицинского университета (АМУ) проходит первый модуль курса «Английский язык в медицинской области», проводимого в рамках программы НАТО «Расширение военного образования» (DEEP).

Об этом Trend сообщили в минобороны.

В ходе курса, проходящего при участии делегации программы DEEP из Болгарии, слушателям представляются брифинги по соответствующей тематике.

Основная цель мероприятия - повышение профессиональной подготовки участников с учётом международного опыта.

Курс продлится до 18 октября.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!