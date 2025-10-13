Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
ИКТ Материалы 13 октября 2025 20:56 (UTC +04:00)
В Тегеране обсуждаются вопросы регулирования использования частотного спектра между Ираном и Азербайджаном

Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Тегеране началась встреча по вопросам регулирования использования частотного спектра между Ираном и Азербайджаном.

Как сообщает Trend, в связи с этим иранская Организация по радиокоммуникациям и регулированию правил опубликовала информацию.

Согласно информации, в трёхдневной встрече принимают участие высокопоставленные представители двух стран в сфере связи и информационных технологий.

На встрече будут обсуждаться такие вопросы, как стыковка сетей мобильной связи в диапазонах частот 2300, 2600 и 3500 МГц, определение методов координации между сетями мобильной связи и анализ результатов испытаний измерения сигнала (драйв-тестов), проведённых в приграничных районах.

Основная цель встречи — предотвращение пересечения сигналов связи в приграничных районах и обеспечение оптимального использования частотных диапазонов.

