Объем ж/д перевозок по территории Азербайджана значительно возрастет

БАКУ /Trend/ - Объем грузов, перевозимых по железной дороге через территорию Азербайджана ежегодно, составит не менее 15 миллионов тонн.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев в ходе выступления на трехсторонней встрече с представителями Российской Федерации и Исламской Республики Иран.

Он отметил, что в мае 2023 года было подписано соглашение между правительством Ирана и правительством России о строительстве железной дороги Решт-Астара на территории Ирана. Помимо этого, в декабре 2024 года было подписано соглашение между правительством Азербайджана и правительством России о сотрудничестве в развитии транзитных грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг».

«Согласно соглашению, начиная с 1 января 2028 года, гарантированный объем грузов, ежегодно перевозимых по территории Азербайджана после модернизации соответствующей железнодорожной инфраструктуры, определен в размере не менее 5 миллионов тонн в год. После принятия соответствующего решения сторон этот объем составит не менее 15 миллионов тонн», — отметил Ш.Мустафаев.

