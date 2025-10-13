Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Трамп отметил роль Египта в посредничестве с ХАМАС

13 октября 2025
Марьяна Ахмедова
БАКУ /Trend/ - Я ценю роль Египта в посредничестве с ХАМАС, заявил Президент США Дональд Трамп перед встречей с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщает Trend.

«ХАМАС уважает эту страну и руководство Египта. Я очень ценю это», — подчеркнул он.

Комментируя следующий этап мирного соглашения по Газе, Трамп отметил необходимость реконструкции. «Мы собираемся начать уборку. Посмотрите на Газу — там требуется масштабная очистка», — пояснил он.

Трамп также подчеркнул высокий уровень международного участия в переговорах. «В другой комнате находятся представители самых богатых стран, некоторые из наиболее состоятельных наций мира. Здесь присутствуют все крупные лидеры — эмиры, короли и другие. Все, кого мы пригласили, пришли. Это вызывает большое уважение», — отметил он, добавив: «Я думаю, мы увидим значительный прогресс».

