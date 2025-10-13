Обнародованы темы трехсторонней встречи Азербайджан–Иран–Россия

БАКУ/ Trend/ - Проведение встреч между нашими странами в трёхстороннем формате имеет особое значение для углубления сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и других областях, представляющих взаимный интерес.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев в ходе выступления на трёхсторонней встрече с представителями Российской Федерации и Исламской Республики Иран.

Он отметил, что сегодняшняя встреча посвящена актуальным вопросам повестки дня трёхстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Ираном и Россией в области транспорта, энергетики и таможни.

«Проводимые нами в трёхстороннем формате обсуждения, имеют большое значение с точки зрения дальнейшего расширения торгово-экономических, транспортных и энергетических связей между нашими странами.

Уверен, что наши обсуждения, которые пройдут в конструктивном и позитивном ключе, внесут вклад в дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в соответствующих областях между тремя странами», — сказал Ш. Мустафаев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!