Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - В итальянском порту Аугуста цена нефти марки Azeri Light на базе CIF снизилась на 0,08 доллара США, или на 0,12% по сравнению с предыдущим показателем и составила 66,28 доллара за баррель.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на условиях FOB снизилась на 0,09 доллара, или на 0,13%, до 64,64 доллара.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем уменьшилась на 0,43 доллара, или на 0,82%, составив 51,75 доллара за баррель.