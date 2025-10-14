Азербайджанская нефть подешевела

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Энергетика Материалы 14 октября 2025 09:48 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - В итальянском порту Аугуста цена нефти марки Azeri Light на базе CIF снизилась на 0,08 доллара США, или на 0,12% по сравнению с предыдущим показателем и составила 66,28 доллара за баррель.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на условиях FOB снизилась на 0,09 доллара, или на 0,13%, до 64,64 доллара.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем уменьшилась на 0,43 доллара, или на 0,82%, составив 51,75 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, снизилась на 0,48 доллара, или на 0,74%, составив 64,26 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена нефти заложена на уровне 70 долларов США за баррель.

