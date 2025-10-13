Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Назван прогресс по строительству терминала "Астара"

Экономика 13 октября 2025

Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - По строительству терминала "Астара" (на территории Исламской Республики Иран) проведены основные работы.

Об этом Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Сообщается, что работы по проектированию терминала выполнены на 92,5%, а строительно-монтажные работы – на 80%.

«В рамках проекта построен 1 мост, строительство 5 мостов близится к завершению, еще одного - завершено на 76%. После полного завершения строительства терминала планируется увеличить годовую пропускную способность до 4 миллионов тонн», - сказали в ЗАО.

