В Азербайджанской армии проводятся мероприятия в связи с переходом на осенне-зимний режим эксплуатации (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 14 октября 2025 10:19 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ – В соответствии с планом подготовки на текущий год, во всех видах войск и в воинских частях Азербайджанской Армии, в том числе в Отдельной общевойсковой армии, продолжаются комплексные мероприятия по переводу вооружения, боевой и специальной техники, а также авиационных средств на осенне-зимний режим эксплуатации, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В ходе технического обслуживания в пунктах техобслуживания в воинских частях техника обеспечивается горюче-смазочными материалами в соответствии с сезоном, проверяются электрические системы, выполняется надлежащие обслуживание.

Необходимые запасные части и оборудование доставляются в воинские части в централизованном порядке и обеспечиваются в полном объёме в соответствии с установленными нормами материального снабжения.
В целях поддержания высокого уровня боевой подготовки и повышения боеспособности подразделений мероприятия по сезонному обслуживанию осуществляются при неукоснительном соблюдении правил безопасности.

