Волейбольная команда UNEC в Высшей лиге с амбициями

Общество Материалы 13 октября 2025 16:57 (UTC +04:00)
С сегодняшнего дня дан старт сезону Женской волейбольной лиги Азербайджана 2025-2026 годов.

Азербайджанский государственный экономический университет в этом сезоне представлен волейбольной командой UNEC в Высшей лиге. Учитывая спортивный опыт ведущих университетов мира, UNEC намерен укрепить свои позиции на мировой арене в области студенческого спорта.

Волейбольная сборная UNEC, начавшая новый сезон с серьезной подготовки, усилила свой состав. Таким образом, в команду приглашены три спортсмена-легионера из США и по одному из Украины, Беларуси и Болгарии.

Главным тренером команды назначен опытный итальянский тренер Джованни Торкио.

