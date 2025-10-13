Волейбольная команда UNEC в Высшей лиге с амбициями

С сегодняшнего дня дан старт сезону Женской волейбольной лиги Азербайджана 2025-2026 годов.

Азербайджанский государственный экономический университет в этом сезоне представлен волейбольной командой UNEC в Высшей лиге. Учитывая спортивный опыт ведущих университетов мира, UNEC намерен укрепить свои позиции на мировой арене в области студенческого спорта.



Волейбольная сборная UNEC, начавшая новый сезон с серьезной подготовки, усилила свой состав. Таким образом, в команду приглашены три спортсмена-легионера из США и по одному из Украины, Беларуси и Болгарии.



Главным тренером команды назначен опытный итальянский тренер Джованни Торкио.