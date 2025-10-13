Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Общество Материалы 13 октября 2025 12:06 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ/Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию об операциях по разминированию, проведенных с 6 по 12 октября организациями, занимающимися разминированием, на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает в понедельник Trend, в ходе операций по разминированию на прошлой неделе в Тертерском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Агдамском, Ходжалинском, Ходжавендском, Лачинском, Шушинском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, а также в городе Ханкенди было обнаружено и обезврежено 77 противопехотных, 100 противотанковых мин и 1584 неразорвавшихся боеприпасов.

За прошедшую неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 1497,5 гектара территории.

