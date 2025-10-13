Утверждены правила распределения нафталанской нефти по санаторно-курортным учреждениям

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
БАКУ /Trend/ - Утверждены "Правила добычи, переработки, хранения нафталанской нефти, ее распределения по санаторно-курортным учреждениям".

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Этот документ определяет правила добычи, переработки, хранения нафталанской нефти, ее распределения по санаторно-курортным учреждениям с учетом факторов внедрения научно-технических достижений в технологические процессы, передовых технологий, оборудования, экономного использования сырья и энергетических ресурсов, расширения ассортимента товарной продукции и повышения ее качества.

