Иранская компания "Агаджари" увеличила добычу нефти

БАКУ /Trend/ - За 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) добыча сырой нефти иранской нефтегазодобывающей компанией "Агаджари" увеличилась на 31 тысячу баррелей в сутки.

Как сообщает Trend, об этом сказал исполнительный директор компании Мохсен Дехбанпур на совещании, посвященном оценке эксплуатационных скважин.

По его словам, за указанный период на нефтяных и газовых скважинах компании было проведено более 58 операций.

Дехбанпур сообщил, что за этот период на территории Национальной компании южных нефтяных зон было добыто около 3,62 миллиона баррелей сырой нефти путем внедрения оборудования MOT и MOS, а также других операций.

Следует отметить, что данная компания работает под руководством Национальной компании южных нефтяных зон Ирана. Эта компания разрабатывает 8 нефтяных и газовых месторождений. На месторождениях ежедневно добывается 615 тысяч баррелей нефти. Компания также добывает более 27,8 миллионов кубометров газа в сутки.

Национальная компания южных нефтяных зон Ирана владеет 45 крупными и малыми месторождениями углеводородов на площади 400 000 квадратных километров от иранской провинции Бушер до севера провинции Хузистан. На площадках этой компании добывается около 80% сырой нефти и 16% газа Ирана.