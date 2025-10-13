Обсуждены перспективы развития азербайджано-российского экономического сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 13 октября в Баку состоялась встреча заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.

Как сообщает Trend, обсуждались текущее состояние и перспективы развития азербайджано-российского экономического сотрудничества в различных направлениях.

Отмечалось, что в прошлом году товарооборот между двумя странами увеличился более чем на 10 процентов и эта положительная динамика сохранилась и в текущем году. Подчеркивалось, что за 8 месяцев взаимный товарооборот увеличился на 13,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 3 млрд 350 млн долларов.

Объем перевозок по коридору Север-Юг за 9 месяцев этого года увеличился на 8,3 процента. Из них 10,4 процента пришлось на автомобильные перевозки, а 2 процента - на железнодорожные.

За 8 месяцев текущего года экспорт сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию увеличился на 15 процентов, из которых 23 процента пришлось на плодоовощную продукцию.

Стороны выразили удовлетворение ходом реализации совместных проектов в сфере инвестиций, промышленности, транспорта и транзита, энергетики, таможни и других сферах.

В контексте укрепления транспортных связей особое внимание было уделено развитию международного транспортного коридора Север-Юг, подчеркнута важность синхронной реализации работ по расширению инфраструктуры вдоль коридора и обеспечения устойчивого роста грузопотоков.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам эффективного использования имеющегося потенциала сотрудничества, дальнейшего расширения взаимоотношений и реализации новых совместных инициатив.

Также отмечалось значение прошедшей в Баку трехсторонней встречи Азербайджан-Иран-Россия, была выражена уверенность в том, что проведенные переговоры и принятые решения будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в соответствующих областях и принесут пользу всем трем странам и региону в целом.

