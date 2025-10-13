Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Нетаньяху предложил вручить Дональду Трампу Премию Израиля

В мире Материалы 13 октября 2025 15:14 (UTC +04:00)
Нетаньяху предложил вручить Дональду Трампу Премию Израиля
Фото: Правительство Израиля

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на специальном заседании Кнессета объявил, что выдвинул кандидатуру Президента США Дональда Трампа на получение Премии Израиля — высшей гражданской награды страны, передает Trend.

«Господин Президент, спасибо вам за все, что вы сделали для нас, - заявил Нетаньяху. - Я представил вашу кандидатуру, чтобы вы стали первым не израильтянином, удостоенным Премии Израиля - нашей высшей награды, предназначенной нашему величайшему другу».

Премьер-министр отметил поддержку Трампом Израиля: «Когда другие отворачивались, вы оставались с нами. От имени правительства и народа Израиля я благодарю вас за вашу исключительную дружбу - за помощь в возвращении наших заложников, за поддержку победного пути Израиля и за то, что вы проложили путь к миру».

Нетаньяху также выразил надежду на дальнейшее продвижение мирных инициатив в регионе: «Дети Авраама будут работать вместе, чтобы построить лучшее будущее - объединяя цивилизацию против варварства, свет против тьмы и надежду против отчаяния. Под руководством Президента Трампа это произойдет гораздо быстрее, чем многие думают».

Лента

Лента новостей

Читать все новости