Водная дипломатия ЕС. Камбаратинская ГЭС-1 превращается в энергетический узел Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - На фоне сокращения ледников и уменьшения водных ресурсов страны Центральной Азии сталкиваются с растущим вызовом - дефицитом воды, от которой напрямую зависят и энергетика, и сельское хозяйство региона. Если раньше вода была причиной разногласий, то теперь она становится стимулом для сотрудничества.

Именно это продемонстрировал прошедший на прошлой неделе в Брюсселе форум «Global Gateway», на котором Европейский союз и международные финансовые институты представили новые инициативы в сфере водной и энергетической безопасности региона. Центральным элементом объявленного пакета стала Камбаратинская гидроэлектростанция-1 в Кыргызстане - проект, о котором говорили десятилетиями и который теперь переходит из разряда планов в стадию реализации.

По данным властей, Камбаратинская ГЭС-1 станет крупнейшей гидроэлектростанцией Кыргызстана и одной из самых мощных в Центральной Азии. Объект мощностью около 1860 МВт, возводимый на реке Нарын, обеспечит электроэнергией более миллиона домохозяйств и позволит аккумулировать свыше пяти миллиардов кубометров воды, стабилизируя водоснабжение и ирригацию в соседних странах.

В ходе форума ЕС и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали соглашения на 900 миллионов евро с Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил о готовности мобилизовать еще 1,3 миллиарда евро. Кроме того, ЕС и Всемирный банк профинансируют подготовку технико-экономического обоснования проекта, общая стоимость которого оценивается в 5-6 миллиардов долларов.

Для Кыргызстана это означает возвращение к замороженному ранее проекту, а для региона - возможный поворотный момент в сторону совместных инвестиций в чистую энергетику и устойчивое развитие.

Европейские представители подчеркивают, что проект может стать примером устойчивого регионального взаимодействия.

«Во время недавней поездки по Центральной Азии я убедился, насколько вопрос воды важен для стабильности всего региона. Умные инвестиции в гидроэнергетику позволяют обеспечить доступ к надежной и доступной электроэнергии, повысить доходы местного населения, поддерживая при этом сельское хозяйство и охрану окружающей среды. Мы гордимся поддержкой будущего строительства Камбаратинской ГЭС-1», - заявил еврокомиссар по международным партнерствам Йозеф Сикела.

Вице-президент ЕИБ Кириакос Какурис отметил, что Камбаратинская ГЭС-1 «станет ключевым элементом расширения торговли возобновляемой электроэнергией, способствует экономическому развитию и укрепляет энергетическую безопасность региона».

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо назвала проект «флагманским для Центральной Азии», подчеркнув, что он «укрепляет энергетическую и водную безопасность, поддерживает развитие возобновляемых источников энергии и способствует региональной связанности».

Гидроэнергетика давно является одной из самых чувствительных тем в Центральной Азии. Верхние государства бассейна - Кыргызстан и Таджикистан - контролируют истоки рек, тогда как Казахстан и Узбекистан зависят от тех же вод для орошения. Много лет стороны сталкивались из-за объемов сброса воды и нехватки электроэнергии зимой.

Проект Камбаратинской ГЭС-1 способен изменить эту динамику. Участие нескольких стран в его реализации и распределении вырабатываемой энергии превращает общую инфраструктуру в общий интерес - редкий пример согласия в регионе, где водная тематика часто становилась источником напряженности.

Соседний Таджикистан также реализует масштабный энергетический проект - строительство Рогунской ГЭС, которая после завершения к 2032 году удвоит энергомощности страны и превратит ее в экспортера электроэнергии.

Оба проекта входят в рамки инициативы ЕС Team Europe по водным, энергетическим и климатическим вопросам, направленной на адаптацию Центральной Азии к изменению климата и развитие трансграничных энергетических связей.

На полях форума также было подписано соглашение о выделении 17 миллионов евро гранта на реформу водного сектора Кыргызстана - от модернизации оросительных систем до совершенствования механизмов рационального водопользования.

Вместе с тем реализация проекта потребует координации усилий, строгого экологического контроля и привлечения значительных долгосрочных инвестиций. Район строительства ГЭС находится в сейсмоактивной зоне, что создает дополнительные инженерные риски.

Экологические организации призывают к осторожности, отмечая, что регулирование стока реки Нарын может повлиять на экосистемы и фермеров Ферганской долины. Финансовые институты подчеркивают, что все экологические и социальные аспекты будут изучены в ходе прозрачных процедур оценки воздействия и общественных консультаций.

Для Евросоюза участие в проекте выходит за рамки климатической повестки. Это элемент «зеленой дипломатии» ЕС и часть стратегии Global Gateway, через которую Брюссель укрепляет связи с Центральной Азией на принципах прозрачности и устойчивости.

Как отметил в эксклюзивном интервью Trend вице-президент ЕИБ Кириакос Какурис, деятельность ЕИБ Global в Центральной Азии «полностью соответствует стратегии ЕС Global Gateway».

«Мы предоставляем техническую помощь и консультации, чтобы сделать проекты финансово жизнеспособными, устойчивыми и соответствующими стандартам ЕС. Часто мы комбинируем гранты ЕС с кредитами и долевым участием ЕИБ для снижения рисков и ускорения подготовки проектов», - пояснил он.

Банк готовится к открытию регионального представительства ЕИБ в Центральной Азии, которое станет координационным центром работы института в регионе. «Наличие постоянного офиса позволит углубить взаимодействие с государственными и частными партнерами», - отметил Какурис.

В Брюсселе уверены: проект Камбаратинской ГЭС-1 способен стать символом новой эпохи - когда реки, некогда разделявшие Центральную Азию, могут стать теми потоками, которые объединяют ее.