Дональд Трамп о Президенте Ильхаме Алиеве: “Он - очень сильный лидер» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Президент США Дональд Трамп снова упомянул Президента Азербайджана Ильхама Алиева, выступая на подписании итогового соглашения по прекращению огня в Газе.

"Благодарю всех за то, что вы сегодня здесь. Я решил вопрос с войной для этого человека, для Азербайджана", - сказал Трамп на Саммите мира в Шарм-эш-Шейхе, обратившись к Президенту Ильхаму Алиеву, передает Trend.

"Вы ладите друг с другом? 32 года было противостояние, но мы решили вопрос примерно за час, не так ли?" - сказал президент США, обращаясь к азербайджанскому лидеру.

"Он - очень сильный лидер, очень хорошо делающий свою работу", - добавил Трамп.