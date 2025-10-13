Названа дата проведения совместной инспекции инфраструктурных объектов коридора «Север-Юг»

БАКУ/Trend/ - Делегации трёхсторонней встречи Азербайджан-Иран-Россия завтра проведут совместную инспекцию важных инфраструктурных объектов международного транспортного коридора «Север-Юг».

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев в ходе выступления на трёхсторонней встрече с представителями Российской Федерации и Исламской Республики Иран.

Новость обновляется

