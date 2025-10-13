В Риме прошел праздник азербайджанского мугама (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Фонд Хана Шушинского при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки НПО и поддержке посольства Азербайджана в Италии представил концерт мугамной музыки, сообщила Trend Life руководитель Фонда, дочь Хана Шушинского Бейимханым Джаванширова-Вердиева. Концерт был представлен в Центре культуры посольства в рамках проекта "Пропаганда национальной музыки в мире".

Среди гостей были представители дипмиссий, общественности, культуры и науки, азербайджанской диаспоры.

Выступившие посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов, директор Центра культуры Гюльнар Тагизаде, руководитель Фонда Хана Шушинского Бейимханым Джаванширова-Вердиева рассказали об искусстве мугама, являющегося духовным достоянием нашего народа и включенного в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В исполнении ханенде Нисбат Садраевой, тариста Рустама Муслимова и кяманчиста Пярвиза Фархадова были представлены шедевры мугамного искусства, произведения национальных классиков. Выступление наших музыкантов было встречено аплодисментами зрителей. Этот вечер стал праздником азербайджанского мугама.

Итальянский портал Eurasiaticanews опубликовал статью "La musica Mugham patrimonio UNESCO a Roma" (Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - мугам в Риме), которая была посвящена мероприятию. В ней отмечается, что азербайджанский мугам является сложной формой искусства, основанной на фольклоре и традициях устного народного творчества, объединяющей классическую поэзию и музыкальную импровизацию. Основные инструменты исполнения мугама – тар, кяманча и гавал, являющиеся неотъемлемой частью музыкальной культуры Азербайджана.

Автор статьи - итальянский представитель Европейского новостного агентства, руководитель портала Eurasiaticanews, журналист Карло Марино подчеркивает, что, в отличие от западной музыки, мугам основан не только на определенном музыкальном ладе, но и на передаваемых из поколения в поколение мелодиях и элементах импровизации. Будучи многочастной композицией, мугам постепенно наращивает эмоциональное напряжение и создает особую связь между исполнителем и слушателем.

В статье напоминается, что в 1977 году отрывок мугама, записанный на "Золотую пластинку", был отправлен в космос на борту космического зонда Voyager. Эта пластинка символизировала культурное послание человечества. В материале также говорится о творчестве известного азербайджанского ханенде и композитора Хана Шушинского (1901–1979). Автор подчеркивает, что одна из самых известных его песен - "Şuşanın dağları" посвящена родному для ханенде городу Шуша.

