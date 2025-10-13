Строительство проекта солнечной электростанции "Шафаг" в Джебраиле идет по графику

БАКУ/Trend/ - Инвесторы проекта строительства солнечной электростанции "Шафаг" в Джебраиле – bp, SOCAR Green и Фонд развития бизнеса Азербайджана (ABDF) – сообщили, что строительные работы идут по графику, передает Trend со ссылкой на bp.

После окончательного инвестиционного решения в июне 2025 года в рамках проекта заключено два крупных контракта.

Контракт на инжиниринг, снабжение и строительство (EPC). Стоимость контракта составляет около $117 млн. Он был заключен с компаниями Intec и Complant и охватывает полный спектр услуг по проектированию, снабжению и строительству, а также эксплуатацию и обслуживание в первые два года работы станции. Строительные работы уже ведутся: завершена мобилизация площадки, выполняются земляные работы и строительство внутренних дорог.

Контракт на поставку модулей стоимостью более $29 млн. Контракт заключен с Trina Solar (Schweiz) AG на поставку солнечных панелей. Работы уже начались, первая партия панелей была успешно доставлена на объект в августе 2025 года.

Строительство продолжится до середины 2027 года с активным использованием местных ресурсов. В пиковый период в рамках проекта будет создано до 400 рабочих мест.

Отметим, что суммарные инвестиции в проект составляют $200 млн. Он предусматривает строительство новой солнечной станции мощностью 240 МВт в Джебраильском районе.

Проект связан с проектом электрификации терминала Сангачал (STEL) через новую коммерческую структуру «virtual power transfer arrangement», что позволит терминалу подключаться к национальной сети под управлением AzerEnerji через новые объекты, включая новую электроподстанцию 220/110 кВ, как внутри, так и за пределами терминала.

Вместе проекты "Шафаг" и STEL позволят сократить эксплуатационные выбросы примерно на 50% в течение срока службы терминала Сангачал, согласно текущим прогнозам и планам. После электрификации терминала семь газовых турбин, используемых для выработки энергии, будут поэтапно выведены из эксплуатации, что позволит освободить топливный газ для экспорта.

Доли участников SJSL распределены следующим образом: bp – 50,01%, SOCAR Green (дочерняя компания SOCAR) – 39,99%, ABDF – 10%. Разработчиком проекта выступает компания Lightsource bp, полностью принадлежащая bp.