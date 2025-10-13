Азербайджан всегда поддерживал Турцию и Пакистан во всех вопросах - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции основано на братстве, единстве и солидарности наших стран и народов, связанных общей историей, культурой, религиозными и духовными ценностями. Азербайджан, Пакистан и Турция всегда были рядом и поддерживали друг друга.

Как сообщает Trend, об этом сказала сегодня спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в ходе выступления на церемонии открытия третьей трехсторонней встречи спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции.

Спикер заявила, что азербайджанский народ никогда не забудет политическую и моральную поддержку, которую Турция и Пакистан оказали нашей стране с первых дней 44-дневной Отечественной войны.

Она отметила, что Азербайджан так же всегда демонстрировал поддержку Турции и Пакистана по всем вопросам.

