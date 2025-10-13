Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Палитра времени в Мардакане: одна художница - тысяча чувств (ФОТО)

Культура Материалы 13 октября 2025 17:15 (UTC +04:00)
Палитра времени в Мардакане: одна художница - тысяча чувств (ФОТО)
Фото: Дворец культуры Мардакян

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце культуры в Мардакане, пригороде Баку, прошла художественная выставка, приуроченная к 25-летию творческого пути талантливой художницы, члена Союза художников Азербайджана Эльнары Искендеровой, сообщает Trend Life.

Экспозиция собрала лучшие работы мастера, в которых гармонично переплелись эмоции, образы и цвета. Каждая картина - как признание в любви к жизни, природе и культуре. Цель выставки - не просто продемонстрировать картины, а раскрыть творческий мир художницы и вдохновить зрителей. За годы своей деятельности Эльнара Искендерова участвовала в ряде государственных и международных выставок. Особого внимания заслуживают её успехи в проектах ООН, посвящённых гендерному равенству (2019–2020), а также достойное представление страны на художественной выставке в Швейцарии.

Открытие выставки сопровождалось тёплыми словами гостей, коллег и представителей сферы культуры. Звучали поздравления, пожелания вдохновения и новых горизонтов в искусстве.

Особую атмосферу вечеру придали музыкальные выступления и танцы - они стали эмоциональным фоном, дополняя волшебство красок на холстах живой энергетикой сцены.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Палитра времени в Мардакане: одна художница - тысяча чувств (ФОТО)
Палитра времени в Мардакане: одна художница - тысяча чувств (ФОТО)
Палитра времени в Мардакане: одна художница - тысяча чувств (ФОТО)
Палитра времени в Мардакане: одна художница - тысяча чувств (ФОТО)
Палитра времени в Мардакане: одна художница - тысяча чувств (ФОТО)
Палитра времени в Мардакане: одна художница - тысяча чувств (ФОТО)
Палитра времени в Мардакане: одна художница - тысяча чувств (ФОТО)
Палитра времени в Мардакане: одна художница - тысяча чувств (ФОТО)
Палитра времени в Мардакане: одна художница - тысяча чувств (ФОТО)
Палитра времени в Мардакане: одна художница - тысяча чувств (ФОТО)
Палитра времени в Мардакане: одна художница - тысяча чувств (ФОТО)
Палитра времени в Мардакане: одна художница - тысяча чувств (ФОТО)
Палитра времени в Мардакане: одна художница - тысяча чувств (ФОТО)
Палитра времени в Мардакане: одна художница - тысяча чувств (ФОТО)
Палитра времени в Мардакане: одна художница - тысяча чувств (ФОТО)
Палитра времени в Мардакане: одна художница - тысяча чувств (ФОТО)
Палитра времени в Мардакане: одна художница - тысяча чувств (ФОТО)
Палитра времени в Мардакане: одна художница - тысяча чувств (ФОТО)
Палитра времени в Мардакане: одна художница - тысяча чувств (ФОТО)
Палитра времени в Мардакане: одна художница - тысяча чувств (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости