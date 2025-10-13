Трамп заявил о возможности снятия санкций с Ирана при условии начала переговоров

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении готовности Ирана к переговорам и возможного смягчения санкций, сообщает Trend.

«Они пережили тяжелые времена, были буквально избиты и изранены. Им нужна помощь. Против них действуют очень жесткие, колоссальные санкции. Я бы с удовольствием их снял, когда Тегеран будет готов к переговорам», - заявил Трамп перед встречей с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

По словам американского лидера, давление санкций на Иран остается значительным. «Они не смогут выжить с этими санкциями. Они очень суровые. Но в какой-то момент Тегеран скажет: “Мы хотим, чтобы санкции были сняты”, — и тогда мы придем к миру. Я думаю, с Ираном все будет в порядке», - отметил он.

Трамп назвал давление своей администрации на иранскую ядерную программу ключевым фактором в достижении, как он выразился, «сделки, которая бывает раз в жизни». «Если бы мы не оказали давление по ядерному вопросу, не думаю, что смогли бы заключить эту невероятную, историческую сделку. Никогда раньше не происходило ничего подобного тому, что происходит сейчас», - подчеркнул он.

Президент также отметил широкую международную поддержку. «Все страны объединились — самые разные, некоторые дружат между собой, некоторые нет, большинство - нет. Но все они собрались вместе. И, кстати, Иран выступил с заявлением о полной поддержке этой сделки. Это само по себе уже многое значит», - добавил Трамп.