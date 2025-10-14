Mastercard нацелен на расширение цифровых платежей в Узбекистане - генеральный менеджер (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ – Узбекистан обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста безналичных платежей.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал генеральный менеджер Mastercard в Узбекистане Денис Филиппов.

«На сегодняшний день доля безналичных транзакций составляет около 43% от общего объема оплат (в 2023 и 2024 гг. — 38% и 41% соответственно), то есть страна демонстрирует устойчивую динамику цифровизации платежей», - отметил он.

По словам Филиппова, сочетание таких факторов, как молодое население со средним возрастом 29 лет, высокий уровень проникновения мобильной связи и интернета, а также активное развитие финтех-сектора создают благоприятные условия для перехода Узбекистана к развитой цифровой экономике.

«Mastercard активно поддерживает этот процесс, запуская новые карты и сервисы в банках страны, а также реализуя образовательные инициативы. Мы сотрудничаем с партнерами для повышения финансовой грамотности населения, расширения доступа к современным платёжным технологиям и укрепления доверия к безналичным инструментам», - отметил генеральный менеджер.

Он также добавил, что более 1400 предпринимателей прошли бесплатное обучение в Школе электронной коммерции Mastercard, а на платформе одного из партнёров компании сегодня доступны бесплатные онлайн-курсы, посвящённые основам использования банковских карт и вопросам кибербезопасности.

По словам Филиппова, развитие безналичных платежей в любой стране, как и трансформация потребительских привычек в целом, является результатом действия целого комплекса взаимосвязанных факторов.

«В Узбекистане я бы выделил несколько ключевых факторов, которые формируют устойчивый рост безналичных расчетов: государственная поддержка - Центральный банк Узбекистана активно продвигает цифровизацию через реформы и поддержку локальных платежных систем; развитие банковских технологий - ведущие банки предлагают все более удобные мобильные приложения и онлайн-сервисы; потребительские привычки - несмотря на заметный прогресс, многие жители страны все еще предпочитают наличные из-за привычки, недоверия или налоговых соображений; финансовая грамотность и доступность - образовательные инициативы и расширение доступа к банковским услугам играют ключевую роль в изменении поведения потребителей», - подчеркнул он.

Однако, по словам генерального менеджера, основными препятствиями на пути к интеграции Узбекистана в глобальную платежную экосистему остаются вопросы кибербезопасности, недостаточная финансовая грамотность и инфраструктурные ограничения.

«Постоянный рост объема цифровых транзакций и неуклонное развитие киберпреступности требуют внедрения самых современных систем защиты. Наши системы кибербезопасности и идентификации ежедневно отслеживают порядка 32 миллионов инцидентов, связанных с различными рисками. Работа этих систем во многом основана на искусственном интеллекте», — рассказал Денис Филиппов.

Он отметил, что Mastercard стремится создавать безопасное и инклюзивное цифровое будущее, применяя передовые технологии и сервисы, которые обеспечивают защиту банков, а также финансовых и нефинансовых организаций.

Также Филиппов подчеркнул важность повышения финансовой грамотности: «Многие пользователи, особенно в регионах, пока не полностью понимают преимущества и механизмы цифровых платежей, что ограничивает их активное использование новых сервисов».

Касаемо инфраструктурных вызовов, он добавил: «В сельских районах Узбекистана сохраняется нехватка стабильного интернет-соединения и ограниченное количество POS-терминалов, что затрудняет внедрение цифровых платежей».

Для решения этих задач Mastercard активно сотрудничает с регуляторами, банками и финтех-компаниями, развивая цифровую инфраструктуру и внедряя современные технологии и стандарты безопасности платежей.

«Например, в начале 2025 года в Узбекистане был запущен проект по цифровизации малого бизнеса, в рамках которого 12 тысяч малых предприятий получили бесплатный доступ к программному обеспечению для приёма платежей через смартфон. Это стало весомой поддержкой для самозанятых и малого бизнеса, особенно в отдалённых сельских районах с низким уровнем интернет-покрытия», — добавил он.

Он также подчеркнул, что проект реализуется в рамках глобальной инициативы Mastercard Strive, которая поддерживает более 10 миллионов малых предприятий по всему миру, открывая им доступ к капиталу, рынкам и цифровым решениям.

Денис Филиппов также рассказал о ряде ключевых проектов, реализованных компанией на местном рынке:

«Недавно Mastercard запустила в Узбекистане первый виртуальный продукт в сегменте Buy Now, Pay Later (BNPL) — ZOOD Card, созданный совместно с финтех-платформой ZOOD и банком Ipak Yuli. Карта позволяет совершать покупки в рассрочку до 12 платежей как в онлайн-магазинах таких, как Amazon, eBay, Alibaba, так и в оффлайн-точках», — сообщил он.

Говоря о перспективах развития, Денис Филиппов отметил: «В ближайшее время мы планируем расширение предложения в сегментах цифровых кошельков, P2P-переводов и мобильных платежей, особенно в сфере e-commerce, а также сервисов, ориентированных на молодое и активное население».

Он также напомнил о запуске в феврале 2025 года платежного сервиса Swoo Pay, реализованного Национальным банком Узбекистана совместно с Mastercard: «Приложение превращает Android-смартфон в защищенный цифровой кошелек, благодаря чему клиенту больше не нужно носить с собой пластиковые карты - оплату можно совершить через смартфон, даже без подключения к интернету».

«Мы развиваем актуальные и релевантные для рынка кейсы. Так, учитывая всё ещё значительную долю наличных в экономике Узбекистана, мы недавно внедрили совместно с Paynet и Asaka Bank возможность пополнения карт Mastercard любых банков через сеть платежных терминалов Paynet. Кроме того, большой акцент делается на развитие внутренних переводов для физических лиц и различных бизнес-кейсов. Наша цель — предоставлять удобные, быстрые и безопасные решения для всех сегментов рынка», — отметил генеральный менеджер.

Он также привел примеры трансграничных инициатив: «В частности, платёжная платформа Paysend расширила возможности трансграничных переводов, включая прямые выплаты на карты местных платёжных систем. Это позволяет упростить и ускорить переводы из более чем 170 стран, включая регионы Центральной Азии и Ближнего Востока. Mastercard поддерживает такие инициативы, предоставляя технологическую инфраструктуру и партнёрские решения, способствующие финансовой интеграции региона».