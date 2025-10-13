Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан — в авангарде региональной дипломатии - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)

Политика Материалы 13 октября 2025 20:33 (UTC +04:00)
Ляман Зейналова
БАКУ/Trend/- Как уже сообщалось, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси находится с рабочим визитом в Египте для участия в Саммите мира по Ближнему Востоку.

Помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился в своем аккаунте в социальной сети Х кадрами с саммита, передает Trend.

«Мир на Ближнем Востоке!!! История творится на наших глазах!!! Азербайджан — в авангарде региональной дипломатии!!!»,- говорится в публикации.

