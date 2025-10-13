Делегация ЗАО «AzerGold» находилась с рабочим визитом в Турции и Кыргызстане (ФОТО)

Делегация ЗАО «AzerGold» совершила рабочие визиты в города Измир и Чанаккале Турецкой Республики, а также в столицу Кыргызской Республики — город Бишкек.

Визиты были организованы с целью укрепления связей с братскими тюркскими государствами в горнодобывающей сфере, расширения взаимного инвестиционного потенциала, обмена техническим опытом в области геологоразведки, добычи, изучения, разработки и переработки полезных ископаемых.

В ходе визита в Турцию представители ЗАО «AzerGold» посетили горнодобывающие предприятия «Tümad», «Zenit» и «Bilfer». В рамках встреч были проведены продуктивные обсуждения, направленные на дальнейшее укрепление успешных связей между двумя странами в горнодобывающей отрасли, внедрение новых технологий, обмен опытом и знаниями, а также эффективное управление будущими совместными проектами.

Затем делегация по приглашению Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики посетила город Бишкек. В рамках визита состоялись встречи с заместителем министра Маратом Юсуфбековым и руководством ведущей горнодобывающей компании страны — ООО «Кыргызалтын». Стороны обменялись мнениями о передовом опыте ЗАО «AzerGold» в горнодобывающей промышленности, а также о перспективах взаимного сотрудничества и инвестиционных возможностях.

Во время обсуждений особое внимание было уделено вопросам технической и геологической оценки месторождений золота Ункурташ, Сарытюбе и Каратюбе, изучению потенциальных инвестиционных возможностей, а также организации совместных программ обучения и обмена опытом в сфере геологических исследований и подготовки кадров. Кыргызская сторона отметила свою особую заинтересованность в сотрудничестве с ЗАО «AzerGold» по этим направлениям.

В рамках визита делегация также посетила крупнейшее золотодобывающее предприятие страны — рудник «Кумтор», который долгие годы эксплуатировался иностранной компанией, а в настоящее время управляется кыргызским предприятием «Kumtor Gold». Представители компании ознакомились с процессом добычи золота открытым и подземным способом и на месте изучили местный опыт ведения горных работ.

Следует отметить, что подобные визиты являются важной составляющей стратегии международного сотрудничества ЗАО «AzerGold» и способствуют развитию регионального взаимодействия и интеграции. Достигнутые договоренности и обмен мнениями во время визита создают прочную основу для эффективной реализации будущих совместных проектов между сторонами.