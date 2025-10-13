Стал известен объем продаж бензина в розничной сети Азербайджана с начала года

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было реализовано автомобильного бензина и дизельного топлива на сумму 2,785 млрд манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, этот показатель увеличился в сравнении аналогичный период прошлого года на 7,8%.

Удельный вес товарооборота по автомобильному бензину и дизельному топливу составил 6%.

Следует отметить, что в январе-сентябре 2025 года потребителям в розничной торговой сети было реализовано товаров на 46,423 млрд манатов, в том числе на 25,359 млрд манатов продуктов питания, напитков и табачных изделий и на 21,064 млрд манатов - непродовольственных товаров. По сравнению с январем-сентябрем 2024 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 3,7%, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям – на 1,3%, по непродовольственным товарам – на 6,8%.