Yelo Bank поддержал проведение PR-форума 2025 (ФОТО)

10 октября 2025 года при поддержке Yelo Bank состоялся PR-форум 2025, объединивший местных специалистов по коммуникациям, представителей СМИ, государственных структур и частного сектора.

В этом году форум был посвящён наиболее актуальным вызовам современности – доверию к бренду, дезинформации и корпоративной социальной ответственности (КСО). В рамках мероприятия прошли профессиональные дискуссии о современных PR-стратегиях, их практическом применении и успешных кейсах.

С приветственным словом к участникам обратилась заместитель председателя правления Yelo Bank Гюнай Джалилова. Она подчеркнула, что PR – это не только «связи с общественностью», но и особый стиль коммуникации в широком смысле: диалог между людьми, брендами и обществом, а также мост между прошлым и будущим. По её словам, именно такие форумы создают ценную платформу для обмена опытом между профессионалами и способствуют развитию молодых специалистов, формируя новое поколение экспертов в сфере коммуникаций.

Основные темы форума:

Поддержание доверия к бренду в эпоху растущей дезинформации

Влияние корпоративной социальной ответственности на имидж компании и общество

Эффективные методы коммуникации в условиях кризиса

Успешные PR-кампании из Азербайджана и других стран мира

В панельных дискуссиях приняли участие ведущие местные и зарубежные специалисты по связям с общественностью, которые поделились своими стратегиями и практическим опытом. Форум также стал важной возможностью для молодых специалистов по коммуникациям — местом обучения, обмена идеями и вдохновения.

Yelo Bank намерен и в дальнейшем поддерживать проекты, способствующие обмену знаниями, внедрению инновационных подходов и укреплению ценностей социальной ответственности.

