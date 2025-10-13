Участие Президента Ильхама Алиева в Саммите мира по Ближнему Востоку: новый этап глобальной дипломатии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Саммите мира по Ближнему Востоку по приглашению Президента США Дональда Трампа и Президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси является стратегически важным этапом во внешней политике нашей страны.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Стратегия многовекторной дипломатии, последовательно реализуемая Президентом Ильхамом Алиевым, дает конкретный результат. Азербайджан уже перестал быть региональным актором и формируется как сбалансированный центр силы на пересечении политики Запад–Восток–Юг. Приглашение на Саммит мира по Ближнему Востоку последовало как от руководства США, так и от ведущего государства арабского мира, такого как Египет. Это международное признание дипломатического авторитета Азербайджана", - сказал он.

A.Гараев отметил, что здесь есть несколько важных моментов. "Во-первых, Азербайджан участвует в этом саммите в статусе государства-партнера, а не наблюдателя. Это означает, что Баку не только заинтересован в мониторинге процессов в регионе, но и участвует в формировании повестки дня мира и безопасности. Во-вторых, это приглашение доказывает, что как Запад, так и арабский мир доверяют Азербайджану. Такая ситуация возможна только в случае тех стран, дипломатическая политика которых сбалансирована, надежна и предсказуема. В-третьих, Азербайджан в международной политике продвинулся дальше статуса страны-поставщика и транзитного узла, перейдя к роли посредника и государства, экспортирующего стабильность. В этом контексте участие Президента страны в нынешнем саммите в Египте свидетельствует о выходе азербайджанской дипломатии на новый функциональный этап - на уровень глобального диалога", - сказал А.Гараев.

Политолог отметил, что участие Президента Ильхама Алиева в этом саммите является, по сути, свидетельством признания на международном уровне модели сбалансированной и предсказуемой политики Азербайджана.

