Названы результаты мер в области управления госдолгом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В результате реализации целенаправленных мер в области управления государственным долгом и финансовыми обязательствами достигнуты значительные успехи в снижении рисков в структуре долгового портфеля, обеспечении долгосрочной стабильности.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана, в рамках реализации мер в этом направлении был увеличен срок обращения государственных облигаций. При этом внедрение механизма депонирования средств в национальной валюте на едином казначейском счете в местных банках в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета стало действенным инструментом, приносящим дополнительные доходы в бюджет.

В результате концентрации спроса инвесторов в последние годы преимущественно на краткосрочных (до 3 лет) государственных облигациях, по состоянию на 1 января 2025 года 91,4% портфеля государственных облигаций, находящихся в обращении, составляли 1-3-летние облигации, а 8,6% — 5-7-летние. Данная ситуация привела к снижению показателя среднего срока погашения (ССП) государственных облигаций до 1,47 и увеличению рисков рефинансирования в связи с концентрацией основных выплат по государственным облигациям в короткие сроки в среднесрочной перспективе.

В рамках мер, принятых для снижения этих рисков, часть государственных облигаций сроком 1–3 года была заменена государственными облигациями сроком 7–10 лет. В результате по состоянию на 1 октября 2025 года доля государственных облигаций сроком 1–3 года в портфеле государственных облигаций сократилась до 60,6%, а доля государственных облигаций сроком 5–10 лет увеличилась до 39,4%. Таким образом, в соответствии с обновленными целями Среднесрочной и долгосрочной стратегии управления государственным долгом Азербайджанской Республики на 2022–2025 годы, среднесрочный срок погашения государственных облигаций увеличился за первые 9 месяцев текущего года в 2,4 раза по сравнению с концом 2024 года, достигнув показателя 3,52.

В то же время, в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета и привлечения дополнительных доходов в бюджет, с 2025 года министерство финансов начало активное управление средствами казначейского счета в национальной валюте. В рамках этой деятельности проводятся депозитные аукционы для размещения определенной части остатка средств казначейского счета на депозитах в пяти крупнейших по капитализации и объему активов местных банках. В результате проведенной работы, по состоянию на 1 октября 2025 года, получен процентный доход в размере 75,1 млн манатов, что эквивалентно 65,8 млн манатов по средствам казначейского счета в национальной валюте и 9,3 млн манатов по средствам в иностранной валюте. Этот показатель примерно в 4,3 раза превышает аналогичный показатель за 2024 год в размере 17,5 млн манатов.

Таким образом, принятые меры внесли значимый вклад в снижение рисков при управлении государственным долгом, укрепление устойчивости долгового портфеля и одновременно повышение рентабельности управления средствами государственного бюджета.