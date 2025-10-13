Нетаньяху назвал Трампа «величайшим другом Израиля»

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Президента США Дональда Трампа «величайшим другом, который был у Государства Израиль когда-либо в Белом доме», выступая на специальном заседании Кнессета, в котором принял участие американский лидер, передает Trend.

«Господин Президент, мы приветствуем вас здесь, чтобы поблагодарить за ваше решающее лидерство в выдвижении инициативы, которая вернет всех наших заложников домой, положит конец войне, достигнув всех наших целей, и откроет дверь к историческому миру, - заявил Нетаньяху. - Вы преданы этому миру, я предан этому миру - и вместе мы добьемся успеха. Мы уже делали это прежде, в рамках Соглашений Авраама, и сделаем это снова».

Премьер-министр поблагодарил администрацию Трампа за помощь в приостановке ядерной программы Ирана и ослаблении хуситских сил, отметив при этом высокую цену военных успехов. «Почти 2000 лучших сынов Израиля отдали свои жизни, - отметил он. - Я знаю всю глубину вашей боли и обращаюсь к семьям наших павших бойцов: Государство Израиль склоняет голову в вечной благодарности».

«Благодаря этим героям наша нация выстоит, будет процветать и жить в мире», - сказал Нетаньяху.