Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Трамп о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией: «Это действительно невероятно»

Политика Материалы 13 октября 2025 22:07 (UTC +04:00)
Трамп о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией: «Это действительно невероятно»
Фото: Википедия

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Выступая сегодня на Саммите мира по Ближнему Востоку в Египте, Президент США Дональд Трамп, в частности, упомянул мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, сообщает в понедельник Trend.

Трамп напомнил, что война между Арменией и Азербайджаном, продолжавшаяся больше 30 лет, была остановлена.

Говоря о встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Овальном офисе в августе этого года, он выразил им благодарность.

«К тому времени, как мы закончили — всего за один час — они уже обнимались. И теперь они друзья, и у них отличные отношения. Посмотрите сами. Поэтому я хочу поблагодарить вас обоих. Это действительно невероятно», - сказал Трамп.

Лента

Лента новостей

Читать все новости