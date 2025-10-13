Трамп о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией: «Это действительно невероятно»

БАКУ /Trend/ - Выступая сегодня на Саммите мира по Ближнему Востоку в Египте, Президент США Дональд Трамп, в частности, упомянул мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, сообщает в понедельник Trend.

Трамп напомнил, что война между Арменией и Азербайджаном, продолжавшаяся больше 30 лет, была остановлена.

Говоря о встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Овальном офисе в августе этого года, он выразил им благодарность.

«К тому времени, как мы закончили — всего за один час — они уже обнимались. И теперь они друзья, и у них отличные отношения. Посмотрите сами. Поэтому я хочу поблагодарить вас обоих. Это действительно невероятно», - сказал Трамп.