Трамп: война в Газе окончена, восстановление станет самой лёгкой частью

БАКУ/Trend/ - После многих лет страданий и кровопролития война в Газе завершилась, заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Саммите мира по Ближнему Востоку в Египте, сообщает Trend.

«Люди во всём мире работали, старались, надеялись и молились о наступлении этого момента. За последний месяц произошли события, которые, как мне кажется, когда-то были просто немыслимы. Никто не верил, что это возможно. Но с историческим соглашением, которое мы только что подписали, молитвы миллионов наконец услышаны. Как вам известно, заложники возвращены, и продолжается работа, к сожалению, касающаяся тел погибших. Вместе мы достигли того, что все считали невозможным. Наконец-то у нас есть мир на Ближнем Востоке. Эта фраза звучит просто — «мир на Ближнем Востоке». Мы слышали её многие годы, но никто не думал, что это возможно. А теперь это свершилось», — сказал Трамп.

Он отметил, что гуманитарная помощь активно поступает в регион — сотни грузовиков с продуктами, медицинским оборудованием и другими товарами, большая часть которых оплачена участниками саммита.

Президент США подчеркнул, что гражданские лица возвращаются домой, а заложники воссоединяются с родными.

«Это глубоко трогательное зрелище. Я наблюдал за этим за кулисами — уровень любви и эмоций не сравним ни с чем, что я когда-либо видел. Удивительно видеть людей, которые так долго не видели своих матерей и отцов, снова обнимающими их. С одной стороны, ужасно, что такое страдание вообще имело место. Но с другой — прекрасно видеть восход нового, полного надежд дня. А теперь начинается восстановление. Восстановление, возможно, станет самой лёгкой частью. Самое сложное мы уже сделали. Мы все знаем, как строить заново, и умеем это делать лучше всех в мире», — отметил Трамп.

Он выразил огромную благодарность арабским и мусульманским странам, которые помогли сделать возможным это историческое соглашение, а также отдельно поблагодарил президента Египта Абдель Фаттаха Эль-Сиси за щедрый приём и содействие в достижении мира.