Азербайджан, Иран и Россия согласуют работу электросетей в трехстороннем формате

Политика Материалы 13 октября 2025 12:12 (UTC +04:00)

Алиш Абдулла
БАКУ/Trend/ - Энергетический сектор обещает хорошие перспективы в контексте трёхстороннего сотрудничества.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев в ходе выступления на трёхсторонней встрече с представителями Российской Федерации и Исламской Республики Иран.

Он подчеркнул, что в настоящее время существуют отдельные соединения между электросетями Азербайджана и Ирана, а также России: «Эти соединения позволяют осуществлять обмен и торговлю электроэнергией. Вопросом повестки дня нашего сотрудничества в этой области является проект координирования электросетей Азербайджана, Ирана и России в трёхстороннем формате».

