БАКУ /Trend/ - За первые шесть месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) ненефтяной экспорт Ирана в Азербайджан сократился на 20,7% в стоимостном и на 4,21% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого иранского года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Ненефтяной экспорт Ирана в Азербайджан за первые 6 месяцев составил около 277 миллионов долларов США в стоимостном выражении и около 421 тысячи тонн в весовом выражении.

Статистика показывает, что за аналогичный период предыдущего года Иран экспортировал в Азербайджан 439 тысяч тонн ненефтяной продукции на сумму 349 миллионов долларов США.

Иран в основном экспортировал в Азербайджан сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, а также промышленную, нефтехимическую и химическую продукцию.

Согласно статистическим данным, товарооборот Ирана с Азербайджаном за первые шесть месяцев составил 424 тысячи тонн на сумму около 283 миллионов долларов США. Товарооборот снизился на 22% в стоимостном выражении и на 5,2% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует добавить, что, по данным Таможенного управления Ирана, ненефтяной экспорт Ирана за первые шесть месяцев составил 75 миллионов тонн на сумму 25,9 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ненефтяной экспорт незначительно увеличился в стоимостном выражении и на 6% в объёмном выражении.

