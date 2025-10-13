ЦБА участвует в Ежегодных встречах ВБ и МВФ в США

БАКУ /Trend/ - Под руководством председателя Центрального банка Азербайджана Талеха Кязимова делегация банка отправилась в Вашингтон для участия в Ежегодных встречах Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Отмечается, что в ходе Ежегодных встреч, которые пройдут с 13 по 18 октября, делегация Центрального банка примет участие в заседании Избирательной группы, мероприятиях с участием министров финансов и председателей центральных банков стран Кавказа, Ближнего Востока и Центральной Азии, а также во встречах с руководителями ВБ и МВФ.

"В рамках визита запланированы также двусторонние встречи и обсуждения с руководителями ряда иностранных центральных банков и финансовых институтов.

Отметим, что на Ежегодных встречах ВБ и МВФ будут обсуждаться глобальные и региональные вызовы с участием руководителей государственных и частных секторов, представителей международных организаций, гражданского общества и академических кругов", - говорится в информации.