Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в Саммите мира по Ближнему Востоку

Политика Материалы 13 октября 2025 14:30 (UTC +04:00)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в Саммите мира по Ближнему Востоку
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Как уже сообщалось, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси находится с рабочим визитом в Египте для участия в Саммите мира по Ближнему Востоку.

Как сообщает Trend, глава государства прибыл в Международный конгресс-центр в Шарм-эш-Шейхе, где состоится саммит.

Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси поприветствовал главу нашего государства.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости