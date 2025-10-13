Объявлены сроки завершения реставрационных работ в крепости Кичик Мардакан

БАКУ /Trend/ - Работы по укреплению, реставрации и консервации памятника Чыраггала, проводимые Государственной службой по охране, развитию и реставрации культурного наследия, завершены, и продолжаются работы по созданию соответствующей инфраструктуры для посетителей.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана.

Отмечено, что соответствующие работы также продолжаются в крепости Кичик Мардакан, реставрация которой началась в этом году.

Цель проводимых работ - сохранение исторического облика памятника, создание соответствующей инфраструктуры для посетителей.

Реставрационные работы планируется завершить в январе 2026 года.

