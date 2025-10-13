Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Объявлены сроки завершения реставрационных работ в крепости Кичик Мардакан

Общество Материалы 13 октября 2025 18:17 (UTC +04:00)
Объявлены сроки завершения реставрационных работ в крепости Кичик Мардакан

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Работы по укреплению, реставрации и консервации памятника Чыраггала, проводимые Государственной службой по охране, развитию и реставрации культурного наследия, завершены, и продолжаются работы по созданию соответствующей инфраструктуры для посетителей.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана.

Отмечено, что соответствующие работы также продолжаются в крепости Кичик Мардакан, реставрация которой началась в этом году.

Цель проводимых работ - сохранение исторического облика памятника, создание соответствующей инфраструктуры для посетителей.

Реставрационные работы планируется завершить в январе 2026 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости