Ширванский ковер, Азербайджан, Казахстан … - режиссёр спектакля "Два ковра" Александр Могилев о мировой премьере

БАКУ /Trend Life/ - 17 и 18 октября в «Астана Балет» состоится мировая премьера балета «Два ковра», обещающего стать настоящим шедевром международного масштаба и подарить зрителям незабываемое погружение в мир красоты, мистики и истории. В преддверии этого знаменательного события художественный руководитель, режиссёр и балетмейстер спектакля Александр Могилев рассказал Trend Life о работе над международным проектом.

– Режиссура в балете — это искусство создания гармоничного спектакля через творческую организацию всех элементов постановки на основе замысла балетмейстера, руководящего работой всех участников постановки. В данном проекте вы воплотили в себе триединство творческого процесса. Александр, расскажите о работе над созданием балета «Два ковра».

– Идея создания балета принадлежит Mosaic Del Arte, главная цель которого – возрождение интереса к балету и доказательство того, что искусство не знает границ. Но мы понимаем, что классический балет сегодня может быть не совсем понятен современному зрителю. Поэтому наша задача – говорить на современном языке, сохраняя при этом уважении к традициям. Сама идея и мысль Mosaic Del Arte заключена в реализации этого международного проекта с участием представителей Казахстана, России, Азербайджана и Бразилии.

Генеральный продюсер Mosaic Del Arte и автор либретто балета «Два ковра» Валерий Копейкин вдохновился историей Ширванского ковра – черно-красного произведения из коллекции Лувра. Как известно, азербайджанские ковры – это произведение искусства, отражающее внутренний мир мастера.

Представленная нами история о любви – очень трогательная и глубокая. По сюжету, девушка по имени Лейла ткёт ковер, начав с красных нитей – символа любви. Получив известие о гибели своего возлюбленного Самира на войне, она переходит на чёрные нити. Позже выясняется, что он не погиб, а оказался в Европе, был ранен, пленен и потерял память. Там он встречает Марго, женщину из Вены, и между ними рождаются чувства. Они живут вместе. Но судьба приводит в их дом тот самый ковер, сплетённый Лейлой. Глядя на узоры ковра, к Самиру возвращается память, и он принимает решение вернуться в Баку. Марго, несмотря на свою любовь, отпускает его, понимая, что не может противиться тому светлому и настоящему чувству Самира, которое вновь полыхает в его душе. Вернувшись в Баку, Самир видит, как Лейла черными нитями ткёт второй ковер, но радость встречи преображает работу в руках мастерицы в красные тона. Отсюда и название – «Два ковра».

– Масштабный балет «Два ковра», в проекте которого задействовано более 140 человек, действительно впечатляет! Вы принимали участие во множестве проектов как танцор, хореограф и режиссёр. Какие личные задумки вы привнесли в проект?

– Действительно, проект является значимым для нас, в нём принимает участие большая команда профессионалов. Из этих 140 человек – 50 музыкантов оркестра, 33 участника балета, а также технический персонал, художники, проекторы, декораторы и т.д. Участвуют также дети, играющие маленьких Самира и Лейлу, и даже «четыре хулигана», которые появляются на улицах Баку и Вены. Также на сцене будет приглашённый альтист, который играет роль некоего «рока судьбы», появляясь в ключевые моменты и исполняя трогательное соло.

На специально сочинённую для балета музыку композитора Арсения Смирнова я также написал сценарий. В произведении много различных спецэффектов и проекций, огромные красочные декорации, которые создала художник Анастасия Капустина, включая эскиз ковра с уникальными орнаментами. Сам ковер специально для премьеры соткан мастерицами ОАО «Азерхалча» в единственном экземпляре. Костюмы созданы известным дизайнером Игорем Чапуриным.

Хотелось бы отметить, что обращаться к истории и легендам – это отдельное удовольствие для любого режиссёра. Это очень глубокая работа! Я обращался к азербайджанской культуре, изучал символику и смысл жестов, позиций в народных танцах. Всё это было крайне интересно. Но моя задача была не воспроизвести чисто народный танец, а интегрировать его элементы в классический и современный балет, создавая неоклассический язык движения.

Кроме того, мне интересно работать с визуальными эффектами, которые можно интегрировать в классический балет, где есть сюжет, нарратив и легенда, и попробовать рассказать его на современном языке.

Например, в балете есть сцена, когда начинается Первая мировая война, с абсолютно современной хореографией. Но при этом есть сцена бала, где Самир приглашает Лейлу на танец. Это полностью классическая сцена искусства – пуанты, балетные па.

Гармония классических и современных танцев, спецэффектов, визуальных решений, декораций и костюмов придаёт балету особое очарование и ауру. Более того, я специально брал уроки владения винтовкой Симонова, чтобы реалистично показать, как кадеты в Суворовском училище упражняются с ружьями. Для этого консультировался с офицером Кремлёвского полка. Всё сделано с максимальной аутентичностью. Я подхожу настолько глубоко к сюжету и самому танцу , что смело могу отвечать за каждое движение, за каждый жест и расположение артистов на сцене.

– Насколько для вас важен балет как средство выражения?

– Балет – одно из глубочайших видов искусства, это язык чувств, который не нужно понимать – его нужно чувствовать. Он позволяет каждому зрителю интерпретировать происходящее по-своему. Это искусство, которое говорит без слов, но сильнее слов. Когда смотришь балетный спектакль, тебе не навязывают, какие эмоции испытывать – ты сам вправе выбирать и интерпретировать образы, открывая для себя новые смыслы. Это гораздо интереснее, особенно интеллектуальному и культурному человеку, который любит разгадывать метафоры самостоятельно.

– Чего Вы ожидаете от мировой премьеры «Два ковра»?

– «Два ковра» – это моя вторая совместная работа с Валерием Копейкиным. Первой был рок-балет «Слепое прощение» (Blind Forgiveness), представленный в Греции.

Премьера балета в Астане заслуживает международной сцены, в него вложен огромный труд. Мы надеемся, что спектакль поедет в Европу, Азию и, конечно, будет представлен в Азербайджане.

Искусство обогащает человека, и я верю, что зрители не остаются прежними после спектакля, а меняются к лучшему. Пусть они увидят не просто представление, а переживут его. Пусть почувствуют связь между искусством, страстью и личностью. Надеюсь, что балет «Два ковра» тронет сердца зрителей так же, как он тронул нас при его создании.

